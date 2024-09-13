منتدى حوار بيروت من دارة مخزومي: زيارتنا لميقاتي كانت إيجابية وللتحقيق في الجرائم في ملف الكهرباء

أكّد منتدى حوار بيروت تضامنه مع محافظ جبل لبنان محمد مكاوي، "في ضوء ما تعرض له من حملات مسيئة وضغوط".



وبحث المنتدى، في لقاءه الدوريّ، في دارة النائب فؤاد مخزومي، في زيارته رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.



ولفت إلى أنّ الزيارة كانت إيجابية.



ورحّب أعضاء المنتدى بالعريضة، التي تقدّم بها نواب المعارضة، بهدف تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق "في الجرائم والشبهات والتجاوزات وأفعال التقصير والاهمال في ملف الكهرباء".



وأكدوا ضرورة إيجاد حل لأزمة الكهرباء، "التي تعتبر الأسوأ في تاريخ لبنان والعاصمة بيروت تحديدًا"، بالرغم من زيادة التعرفة على المواطن الذي يدفع فاتورتين ويعيش تحت رحمة أصحاب المولدات.



كما أكد المجتمعون دعمهم للعسكريين المتقاعدين ومطالبهم المحقة والمشروعة. ورحّب أعضاء المنتدى بالعريضة، التي تقدّم بها نواب المعارضة، بهدف تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق "في الجرائم والشبهات والتجاوزات وأفعال التقصير والاهمال في ملف الكهرباء".وأكدوا ضرورة إيجاد حل لأزمة الكهرباء، "التي تعتبر الأسوأ في تاريخ لبنان والعاصمة بيروت تحديدًا"، بالرغم من زيادة التعرفة على المواطن الذي يدفع فاتورتين ويعيش تحت رحمة أصحاب المولدات.كما أكد المجتمعون دعمهم للعسكريين المتقاعدين ومطالبهم المحقة والمشروعة.



ودعوا الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها لتحسين رواتبهم وإنصافهم.



وذكروا بتوقيع النائب فؤاد مخزومي على الطعن، الذي كان قد قدمه نادي قضاة لبنان والعسكريين المتقاعدين عام 2019 بهدف حل هذه المسألة.



وشدّد المنتدى على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية وإعادة استنهاض عمل المؤسّسات الدستورية وانتظام عملها، من خلال إعادة تكوين السلطة والعمل على إصلاح إداريّ واقتصاديّ فعّال.



وأبدى المجتمعون خشيتهم من أن تحمل موازنة 2025 ما حملته موازنة 2024 للمواطن، أي المزيد من الضرائب التي مولتها الحكومة من جيوب الناس، وعدم ضبط وتوحيد سعر الصرف، ناهيك عن عجز يصل إلى 200 مليون دولار، وإفتقارها للخطة الاقتصادية – الاجتماعية والحلول للأزمات التي تعصف بالبلد منذ عام 2019. ودعوا الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها لتحسين رواتبهم وإنصافهم.وذكروا بتوقيع النائب فؤاد مخزومي على الطعن، الذي كان قد قدمه نادي قضاة لبنان والعسكريين المتقاعدين عام 2019 بهدف حل هذه المسألة.وشدّد المنتدى على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية وإعادة استنهاض عمل المؤسّسات الدستورية وانتظام عملها، من خلال إعادة تكوين السلطة والعمل على إصلاح إداريّ واقتصاديّ فعّال.وأبدى المجتمعون خشيتهم من أن تحمل موازنة 2025 ما حملته موازنة 2024 للمواطن، أي المزيد من الضرائب التي مولتها الحكومة من جيوب الناس، وعدم ضبط وتوحيد سعر الصرف، ناهيك عن عجز يصل إلى 200 مليون دولار، وإفتقارها للخطة الاقتصادية – الاجتماعية والحلول للأزمات التي تعصف بالبلد منذ عام 2019.