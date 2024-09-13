بوحبيب التقى سفير فرنسا ومينيكديويلا: نعمل على اعادة 30 الف نازح سوري

بحث وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب في ملف النازحين السوريين حضر مع مساعدة المفوض السامي لشؤون الحماية في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR روفيندريني مينيكديويلا التي اكدت أن المفوضية لمست تغيّرا إيجابيا بطريقة تعاطي الحكومة السورية مع مسألة النازحين.



واشارت مينيكديويلا إلى أن هناك زخما يمكن البناء عليه للعمل على مسألة التعافي المبكر لتسهيل عودتهم، كاشفة أن المفوضية تعمل على اعادة 30 الف نازح سوري بصورة طوعية من لبنان الى سوريا خلال الفترة المقبلة.



أيضا، حضر ملف النزوح السوري بين بو حبيب و السفير الفرنسي هيرفي ماغرو بحيث شدد بو حبيب على أهمية إعادة النظر في المقاربة الأوروبية من هذه المسألة.



وتناولا الأوضاع في الجنوب لبنان والمنطقة ومساعي فرنسا لخفض التصعيد وتجنب اندلاع حرب شاملة.