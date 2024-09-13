ميقاتي استقبل وزير المهجرين ووفد "جمعيات المودعين" ... شرف الدين: ميقاتي سيضع المطالب على سلم الأولويات

استقبل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وزير المهجرين عصام شرف الدين يرافقه وفد يمثل جمعيات المودعين في السرايا اليوم.



وأشار شرف الدين بعد اللقاء إلى أن "الاجتماع يأتي في سياق مطالب المودعين العاجلة والملحة والتي هي قابلة للتنفيذ، كما انه يأتي في سياق طرح الحلول الجذرية".



وقد طالب الوفد بوضع المطالب على جدول اعمال مجلس الوزراء، "وهي تتمثل اولا برفع سقف السحوبات الشهرية حتى الف دولار وهي قابلة للتطبيق اذا اقتطعنا مبلغا متواضعا من الاحتياط الالزامي التي نريده للحالات الطارئة والصعبة، إذ إن هناك المودع المريض والمودع الجائع والمودع الذي يريد تعليم اولاده"، بحسب شرف الدين.



وتابع وزير المهجرين:"كما طالبنا بما يمكن تسميته شيك الطالب وشيك الاستشفاء والطبابة وشيك الضرائب والرسوم".



وأكد شرف الدين أن الاجواء ايجابية وسيضعها ميقاتي على سلم الأولويات في جدول أعمال مجلس الوزراء.