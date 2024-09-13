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السفير المصري من عين التينة: الحوار بين الخماسية والأطراف اللبنانية سيؤدي الى إنفراج بالملف الرئاسي

أخبار لبنان
2024-09-13 | 08:00
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السفير المصري من عين التينة: الحوار بين الخماسية والأطراف اللبنانية سيؤدي الى إنفراج بالملف الرئاسي
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السفير المصري من عين التينة: الحوار بين الخماسية والأطراف اللبنانية سيؤدي الى إنفراج بالملف الرئاسي

أطلع السفير المصري لدى لبنان علاء موسى رئيس مجلس النواب نبيه بري على آخر التطورات بما يتعلق بالمفاوضات حول غزة، إذ اعتبر موسى أن" ما يحدث في قطاع غزة يؤثر علينا جميعاً وخصوصاً على الأوضاع في جنوب لبنان وهذا الموضوع أخذ حيزاً كبيراً من النقاش ".

أضاف موسى: "تحدثنا أيضاً بملف الرئاسة بشكل تفصيلي بما يخص الأفكار التي طرحها دولة الرئيس منذ فترة وأعاد طرحها مرة اخرى بشكل متقدم أكثر في الاسبوع الماضي، كما تحدثنا عن كيفية كسر حالة الجمود في الملف الرئاس ، وأتصور اننا جميعا ندرك ، أن إنتخاب رئيس للجمهورية مسألة في غاية الاهمية ، والجميع يدرك أن اليوم قبل الغد يجب أن نُحدث الفارق بما يخص هذا الملف" .

وكشف موسى أن بري "كشف إصراره وتمسكه بفصل مسار ما يحدث في غزة عن المسار الرئاسي"، معتبرا أن "هذا شيء في غاية الأهمية لانه إذا ما استطعنا فعلاً عمل هذا سنتمكن بعض الشيء من إحداث حلحلة في الملف الرئاسي".

وتابع بالقول:" كما تحدثنا أيضاً عن جهود الخماسية وإجتماعاتنا في الفترة القادمة وما نرجو اليه، وأكدت للرئيس بري بإننا سنبقى على تواصل بما يخص تحركات الخماسية، وإن الحوار ما بين الخماسية والأطراف اللبنانية هو الشيء المهم وهو الذي سيؤدي الى إنفراج في هذا الملف" . 

وتمنى موسى أن "تحدث إنفراجة في الأيام القادمة  للوضع في غزة وبالتالي ينعكس ذلك على الوضع في الجنوب لكن دائماً نسعى من أجل بذل كل الاجراءات والجهود من جانب لبنان وأصدقائه لتجنب توسع رقعة المواجهة" .

ورداًعلى سؤال عن الإجتماعات المقبلة للجنة الخماسية، أجاب السفير المصري: "في الحقيقة سنلتقي في الخماسية بعدما كان الإهتمام الأكبر في الفترة السابقة منصب على تهدئة الجبهة في الجنوب، الآن عدنا مرة أخرى للتركيز على الملف الرئاسي،  سنلتقي لأن السفراء لم يكونوا متواجدين في لبنان، هم عادوا الى لبنان سنتجتمع من أجل التداول في التقييمات للأوضاع وما حدث في الفترة السابقة وما يمكن إتخاذه في المستقبل ، لن نتحدث عن أفكار الآن إلا بعد التداول مع أعضاء الخماسية" .

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