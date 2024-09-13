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مركز طوارىء الصحة: شهيد و 4 جرحى من بينهم طفلة في الغارة الاسرائيلية على بلدة الاحمدية

اعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، ان "غارة الجيش الإسرائيلي على بلدة الأحمدية في البقاع الغربي، أدت إلى استشهاد شخص وإصابة أربعة بجروح من بينهم طفلة".