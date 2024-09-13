وزارة الصحة: ١٣ إصابة غالبيتها طفيفة جدا في غارة للجيش الإسرائيلي على مبنى في النبطية

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان أن "غارة الجيش الإسرائيلي على مبنى في مدينة النبطية أدت إلى إصابة ثلاثة عشر شخصا بجروح من بينهم حالة واحدة استدعت دخول المستشفى والبقية إصابات طفيفة جدا، ثماني منها حالات ذعر شديد".