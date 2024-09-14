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المكتب الإعلامي في وزارة التربية: الوزارة تتبع سياسة الحكومة في ما يتعلق بتعليم الأولاد النازحين

أخبار لبنان
2024-09-14 | 05:44
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المكتب الإعلامي في وزارة التربية: الوزارة تتبع سياسة الحكومة في ما يتعلق بتعليم الأولاد النازحين
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المكتب الإعلامي في وزارة التربية: الوزارة تتبع سياسة الحكومة في ما يتعلق بتعليم الأولاد النازحين

أكد المكتب الإعلامي في وزارة التربية، أن الوزارة تتبع سياسة الحكومة اللبنانية في ما يتعلق بملف النازحين وبالتالي تعليم الأولاد النازحين في المدارس في لبنان.

وأشار المكتب في بيان، إلى أن الوزارة تسلم إلى المديرية العامة للأمن العام عبر وزارة الداخلية الاسم الثلاثي والوثائق المتوافرة عن كل مرشح نازح نجح في الامتحانات الرسمية للشهادات الرسمية الصادرة عن المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، لكي يقوم الأمن العام بمهامه لجهة متابعة حصولهم على الإقامة .
 
وأوضح أن دور وزارة التربية محصور بتقديم التعليم بحسب القوانين والأنظمة، وان قرار مجلس الوزراء الذي سمح بتسليم الشهادات للنازحين من التلامذة في التعليم المهني والتقني، منع تسجيل أي تلميذ نازح للعام الدراسي ٢٠٢٥ /٢٠٢٦، إذا لم يكن لديه وثيقة إقامة صالحة ، ما يعني السماح للتلامذة الذين يتابعون الدراسة راهنا بإنهاء دراستهم في العام الدراسي الذي سيبدأ نهاية هذا الشهر .

ولفت المكتب إلى أن مسار تعليم النازحين منفصل عن التلامذة اللبنانيين ، وبالتالي لا يتأثر اللبنانيون بذلك بأي شكل من الأشكال، مشيرا إلى أن تسليم الشهادة للتلامذة النازحين لا يعني مطلقا تسهيل إقامتهم، لأن على الأمن العام اللبناني أن يقوم بالإجراء القانوني اللازم.

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