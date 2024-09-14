حريق كبير في بجة - جبيل... وصعوبة في إخماده بسبب سرعة الرياح

اندلع حريق كبير في بلدة بجة قضاء جبيل.



وقد توجهت عناصر من الدفاع المدني إلى المكان من مراكز جبيل وبجة والعاقورة وعنايا وجاج لإخماده، بحيث يواجهون صعوبة بسبب سرعة الرياح، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للاعلام.