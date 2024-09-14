اجتماع للجنة الخماسية في قصر الصنوبر... وهذا ما كشفته معلومات للـLBCI

عقد سفراء اللجنة الخماسية اجتماعا بعيدا من الاعلام في قصر الصنوبر.



وفي معلومات خاصة للـLBCI، فإن اجتماع السفراء أتى في اطار التداول الدوري والنقاش حول السبل لتسهيل انتخاب رئيس للجمهورية. وجرى التأكيد على أن الاستحقاق عاجل ويجب أن يتم فورا وأنه متأخر بما يكفي. وبما أن الوضع الميداني في لبنان لم يخرج عن القواعد العسكرية المحددة منذ بدء الحرب، شدد السفراء على وجوب اقتناص الفرصة لانتخاب الرئيس فورا.