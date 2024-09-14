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باسيل: للعودة عن قرار تسجيل السوريين غير الشرعيين في المعاهد والمدارس اللبنانية
أخبار لبنان
2024-09-14 | 08:02
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باسيل: للعودة عن قرار تسجيل السوريين غير الشرعيين في المعاهد والمدارس اللبنانية
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باسيل: للعودة عن قرار تسجيل السوريين غير الشرعيين في المعاهد والمدارس اللبنانية
طالب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، حكومة تصريف الأعمال ورئيسها نجيب ميقاتي بإلغاء قرار تسجيل الطلاب السوريين غير الشرعيين، ووجه سلسلة أسئلة إلى الوزراء في حكومة تصريف الأعمال والقوى السياسية المشاركة والتي وافقت على القرار.
باسيل وفي كلمة القاها حول ملف النزوح والقرار الذي اتخذته الحكومة للسماح بالتسجيل للطلاب السوريين في المعاهد والمدارس ولو كانوا لا يملكون اوراقا قانونية، توجه إلى كل الأحزاب والشعب اللبناني بالقول: "مرة جديدة يتهدد وجودنا وعلينا دق ناقوس الخطر"، لافتا الى أن "التوطين يصبح امراً واقعاً والمواجهة يجب أن تكون بالفعل وليس بالخطابات".
وأشار الى أن "وزير الداخلية بسام المولوي قام بعمل ممتاز في الوزارة بهذا الخصوص، وبالاجراءات التي وزعها على المحافظين والقائمقامين، وضع مسارا للحل تحت عنوان "السوريون الموجودون بطريقة غير شرعية على الاراضي اللبنانية".
وقال باسيل: "تفاجأنا بصدور قرار من مجلس الوزراء ويتبعه تعميم من وزارة التربية بالسماح للطلاب السوريين غير الحاملين لبطاقة اقامة قانونية أو لبطاقة تعريف صادرة عن مفوضية الامم المتحدة بشؤون اللاجئين بالتسجيل بالمعاهد والمدارس الرسمية الخاصة".
وأضاف: "هذا القرار من حكومة نعتبرها مستقيلة وغير ميثاقية وقراراتها التي تأتي من دون توقيع جميع الوزراء هي قرارات غير شرعية وغير قانونية، وهذا القرار بالذات هو غير قانوني لأن القرار من مجلس الوزراء لا يُمكن أن يخالف مفعول قانون".
وتابع: "هذا القرار يخالف بوضوح مفهوم تنظيم الدخول الى لبنان والاقامة فيه والخروج منه الصادر سنة 1963 "، مشددا على أننا "في تكتل "لبنان القوي" تقدمنا بقانون لتعديله وتقدمت شخصيا بعد انتخابي كنائب في العام 2018 باقتراح قانون للتشدّد بموضوع دخول الاجانب الى لبنان، وقصدت فيه بشكل خاص النازحين السوريين غير الشرعيين".
ولفت باسيل الى أن "القرار الصادر عن وزارة التربية مخالف للمرسوم 1227 الذي يختصر عملياً بأنه يخالف تعاميم الامن العام اللبناني".
وطالب بـ"العودة عن هذا القرار وليس فقط بعودة النازحين السوريين الى بلادهم بل أيضاً بالعودة عن القرار من حكومة لبنانية ووزارة تربية يسمحون فيها للسوريين غير الشرعيين بالتسجيل بالمعاهد والمدارس اللبنانية".
وتساءل باسيل: "هل يمكن أن تسمحوا لطالب لبناني يتمتع بالشرعية الكاملة ولكن أوراقه غير مكتملة أن يتسجّل بالمعاهد والمدارس اللبنانية"؟
ولفت الى أن "الطالب اللبناني وإذا كانت أوراقه غير صحيحة لا يستطيع أن يتسجل في المعاهد والمدارس، وهذا نعتبره محقاً ولكن الطالب من الجنسية السورية وأوراقه غير صحيحة، فمسموح أن يقوم بالتسجيل".
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