هاشم: للاهتمام بمتطلبات ابناء المناطق اللبنانية التي تدفع ضريبة الانتماء الوطنيّ

رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم أنّ استمرار العدوان الاسرائيليّ على لبنان وخصوصًا الجنوب والتمادي باستهداف المدنيين ومحاولاته لتحويل المنطقة الحدودية منزوعة الحياة، يؤكد حق اللبنانيين في مواجهة إسرائيل لبقائهم وتشبثهم في ارضهم.وقال في بيان: "أمام التحديات والظروف الصعبة التي يعيشها أبناء البلدات والقرى الحدودية لا بد من لفت الحكومة والوزارات والادارات الى ضرورة الاهتمام بمتطلبات ابناء هذه المناطق التي تدفع ضريبة الانتماء الوطنيّ ويتمسكون بأرضهم رغم الصعوبات اليومية وتعرض القطاعات المنتجة مصدر رزقهم للاعتداءات وعدم القدرة على استثمارها."وأوضح أنّ ذلك انعكس سلبًا على تأمين حاجاتهم اليومية "وغابت مؤسسات الدولة عن القيام بواجبها، الا ما استطاع اليه مجلس الجنوب بموازنته المتواضعة وهذا ما يجب الانتباه اليه".وشدّد على ضرورة وجود مؤسسات دستورية فاعلة ومنتجة رغم ما تقوم به حكومة تصريف الأعمال من دور وطنيّ.ودعا إلى التضام الوطنيّ، لإخراج البلد من ازماته وأساسها انتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة، وأسهل السبل القبول بمنطق التشاور للوصول الى تفاهم وطنيّ.