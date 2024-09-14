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الجميل: هذا البلد لنا وسيبقى يشبههنا ولا أحد قادر على تغيير لونه أو هُويته

أخبار لبنان
2024-09-14 | 09:31
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الجميل: هذا البلد لنا وسيبقى يشبههنا ولا أحد قادر على تغيير لونه أو هُويته
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الجميل: هذا البلد لنا وسيبقى يشبههنا ولا أحد قادر على تغيير لونه أو هُويته

أكّد النائب نديم الجميل وجوب بناء وطن لا يُقتل الأولاد فيه.

ولفت، في الذكرى الـ42 لاستشهاد الرئيس بشير الجميل، أنّ بعد كل هذه السنوات، ما زالت سيادة لبنان منتهكة.

واعتبر أنّ سبب الانتهاك هو ميليشيا قررت توريط لبنان.

وقال: "هذا البلد لنا وسيبقى يشبههنا ولا أحد قادر على تغيير لونه أو هُويته ولن يستطيعوا أن يحوّلوه إلى ولاية إيرانية."

وأضاف: "حجمنا ثقافة، بينما حجمهم دمار وحرب."

وأوضح الجميل أنّ هذه الذكرى السنوية للمقاومة الحقيقية "ضد اليأس ومحاولات التوطين للفلسطينيين والسوريين وضد السلاح الإيرانيّ والفساد والانخراط في حرب غيرنا".

ورأى أنه كُتب للبنانيين أن يكونوا مقاومين في الأراضي اللبنانية كلها "ونحن مثال للتنوع لا نملك ثنائيّ يقرر عنّا، هون كلنا بشير ورفاق بشير وقفنا في وجوههم كلهم".

وأشار إلى أنّ الخطر اليوم هو طر وجوديّ على هُوية لبنان التعددية.

وشدّد على أنّ شباب لبنان هو الأمل الحقيقيّ والقدرة على التغيير وأنّ دورهم أكبر من أيّ وقت مضى فأن يكونوا ملتزمين وصوت الحرية.
 

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