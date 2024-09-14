تيمور جنبلاط: لارادة محلية تلاقي الجهود الخارجية المنتظرة خصوصا بالملف الرئاسي

اعتبر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط أن "الحاجة ملحّة لتوفير ارادة محلية تلاقي الجهود الخارجية المنتظرة وتساهم في تعزيز المناخات الايجابية، لتجاوز العقبات التي لا تزال تعيق الوصول إلى أرضية مشتركة، لتحقيق اختراق جدّي للانفراج المطلوب، خصوصا في موضوع استحقاق رئاسة الجمهورية".



ورأى جنبلاط، في تصريح على هامش استقبالات السبت في قصر المختارة، أن "المضي في تعقيد الأزمات الداخلية وعدم الوصول إلى صيغة تسوية، سيُبقي لبنان امام استحالة بلوغ الحلول لازماته المستعصية وإطالة أمد الفراغ، خصوصل في ظل المحاذير المفتوحة على احتمالات تطورات الحرب التي تنحى باتجاه الاسوأ، بغياب اي أفق لانفراج قريب والحد من تصاعدها".



وخلال ترؤسه اجتماعا للمفوضين في الحزب التقدمي الاشتراكي الذي عرض خلاله قضايا حزبية وتنظيمية وسياسية عامة، ومنها الموضوع التربوي، طالب جنبلاط الحكومة بـ"توفير الاموال اللازمة لانطلاقة العام الدراسي".