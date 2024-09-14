مركز عمليات طوارئ الصحة: إصابة أربعة أشخاص في الغارة الإسرائيلية على محيط بلدة الكواخ

أُصيب أربعة أشخاص بجروح من بينهم ثلاثة أطفال، في الغارة الإسرائيلية على محيط بلدة الكواخ شمال الهرمل، وفق بيان مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة.