الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
21
o
الجنوب
28
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
القداس الالهي
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
21
o
الجنوب
28
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الاشتراكي يرفض الحملة على وزارة التربية: قصر نظر في مقاربة ملف استراتيجي دقيق
أخبار لبنان
2024-09-14 | 16:33
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الاشتراكي يرفض الحملة على وزارة التربية: قصر نظر في مقاربة ملف استراتيجي دقيق
أكد الحزب التقدمي الإشتراكي رفضه الحملة التي تتعرض لها وزارة التربية، على خلفية قرارها السماح للطلاب السوريين الذين لا يملكون أوراقا ثبوتية، بالتسجيل للعام الدراسي 2024-2025.
واعتبرت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي في بيان أن "هذا القرار يعكس حكمة في منع انجراف الأطفال السوريين نحو الجهل والتطرف والعنف والجريمة، فيما الحملة ضده تعكس مجددا عنصرية وقصر نظر في مقاربة ملف استراتيجي دقيق، سيكون له تداعياته الاجتماعية الخطيرة على لبنان في المستقبل القريب".
وجدد التقدمي التأكيد أن "تعليم الطلاب السوريين في المدارس اللبنانية، المعروفة المناهج، أفضل بكثير من تركهم فريسة للتخلف"، مذكرا بالورقة التي تقدم بها حول ملف إعادة النازحين.
أخبار لبنان
الحملة
وزارة
التربية:
مقاربة
استراتيجي
التالي
جلسة لنقابة المعلمين الأربعاء المقبل للبحث في التوصية وأشكال التحرك
انخفاض اضافي بدرجات الحرارة... واحتمال تساقط أمطار محلية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:15
المجلس التربويّ في القوات: قرارات وزارة التربية في شأن الطلاب السوريين يهدد السلم الأهليّ
أخبار لبنان
07:15
المجلس التربويّ في القوات: قرارات وزارة التربية في شأن الطلاب السوريين يهدد السلم الأهليّ
0
أخبار لبنان
05:44
المكتب الإعلامي في وزارة التربية: الوزارة تتبع سياسة الحكومة في ما يتعلق بتعليم الأولاد النازحين
أخبار لبنان
05:44
المكتب الإعلامي في وزارة التربية: الوزارة تتبع سياسة الحكومة في ما يتعلق بتعليم الأولاد النازحين
0
آخر الأخبار
2024-09-11
وزارة الصحة في غزة: 41084 شهيدا فلسطينيا و95029 مصابا في الحملة العسكرية الإسرائيلية على القطاع منذ 7 تشرين الاول
آخر الأخبار
2024-09-11
وزارة الصحة في غزة: 41084 شهيدا فلسطينيا و95029 مصابا في الحملة العسكرية الإسرائيلية على القطاع منذ 7 تشرين الاول
0
آخر الأخبار
2024-09-09
وزارة الصحة بغزة: 40988 شهيدا فلسطينيا و94825 مصابا في الحملة العسكرية الإسرائيلية على القطاع منذ 7 تشرين الأول
آخر الأخبار
2024-09-09
وزارة الصحة بغزة: 40988 شهيدا فلسطينيا و94825 مصابا في الحملة العسكرية الإسرائيلية على القطاع منذ 7 تشرين الأول
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
01:32
انتهاء عمليات الاطفاء في مطمر النفايات في برج حمود (صور)
أخبار لبنان
01:32
انتهاء عمليات الاطفاء في مطمر النفايات في برج حمود (صور)
0
صحف اليوم
00:31
بوريل: لا تنتظروا الحرب وانتخبوا رئيسكم (الأخبار)
صحف اليوم
00:31
بوريل: لا تنتظروا الحرب وانتخبوا رئيسكم (الأخبار)
0
صحف اليوم
00:26
"الخماسية" تعاود حراكها لإخراج الملف الرئاسي من عنق الزجاجة (الشرق الأوسط)
صحف اليوم
00:26
"الخماسية" تعاود حراكها لإخراج الملف الرئاسي من عنق الزجاجة (الشرق الأوسط)
0
أخبار لبنان
23:52
نصار: تسجيل الطلاب السوريين غير الشرعيين اتى من خارج الجدول وعلى الحكومة تصويب قرارها
أخبار لبنان
23:52
نصار: تسجيل الطلاب السوريين غير الشرعيين اتى من خارج الجدول وعلى الحكومة تصويب قرارها
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
09:31
الجميل: هذا البلد لنا وسيبقى يشبههنا ولا أحد قادر على تغيير لونه أو هُويته
أخبار لبنان
09:31
الجميل: هذا البلد لنا وسيبقى يشبههنا ولا أحد قادر على تغيير لونه أو هُويته
0
أخبار دولية
02:03
موجة اعتقالات جديدة في روسيا لمسؤولين بتهم فساد
أخبار دولية
02:03
موجة اعتقالات جديدة في روسيا لمسؤولين بتهم فساد
0
تقارير نشرة الاخبار
06:22
بطولة كأس القارات بكرة السلة... الرياضي أمام فرصة تاريخية لاحراز المركز الثالث
تقارير نشرة الاخبار
06:22
بطولة كأس القارات بكرة السلة... الرياضي أمام فرصة تاريخية لاحراز المركز الثالث
0
أخبار دولية
02:33
ترامب: لن أبيع أسهمي في الشركة المالكة لمنصة تروث سوشيال
أخبار دولية
02:33
ترامب: لن أبيع أسهمي في الشركة المالكة لمنصة تروث سوشيال
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
في غزة ثقل الحديد يطغى على ثقل الحرب… نادٍ رياضيّ بين الركام
تقارير نشرة الاخبار
13:54
في غزة ثقل الحديد يطغى على ثقل الحرب… نادٍ رياضيّ بين الركام
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
الشّامي يختم نشرة الاخبار المسائية على طريقته الخاصة (فيديو)
تقارير نشرة الاخبار
13:51
الشّامي يختم نشرة الاخبار المسائية على طريقته الخاصة (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
إليكم من اختار البابا فرنسيس بين ترامب وهاريس
تقارير نشرة الاخبار
13:45
إليكم من اختار البابا فرنسيس بين ترامب وهاريس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
الإصلاحات الاقتصادية في الأرجنتين... خطوات نحو التعافي
تقارير نشرة الاخبار
13:43
الإصلاحات الاقتصادية في الأرجنتين... خطوات نحو التعافي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
الاعتداءات الاسرائيلية بالصورة لهذا اليوم... غارتان على بليدا
تقارير نشرة الاخبار
13:42
الاعتداءات الاسرائيلية بالصورة لهذا اليوم... غارتان على بليدا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
واشنطن تسحب روزفلت... تحولات في استراتيجية القوة الأميركية
تقارير نشرة الاخبار
13:42
واشنطن تسحب روزفلت... تحولات في استراتيجية القوة الأميركية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
العام الدراسيّ يعود على تلامذة الجنوب ومدارسه رغم إستمرار الإعتداءات
تقارير نشرة الاخبار
13:40
العام الدراسيّ يعود على تلامذة الجنوب ومدارسه رغم إستمرار الإعتداءات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
مساعي إنهاء الحرب لا تزال تتعثر في الداخل الاسرائيلي
تقارير نشرة الاخبار
13:40
مساعي إنهاء الحرب لا تزال تتعثر في الداخل الاسرائيلي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
٤٢ عامًا على استشهاد حلُم الجمهورية بشير الجميّل
تقارير نشرة الاخبار
13:38
٤٢ عامًا على استشهاد حلُم الجمهورية بشير الجميّل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
06:06
جريمة تهز كبا البترونية... شخص يقتل 3 من افراد عائلته وينتحر!
أمن وقضاء
06:06
جريمة تهز كبا البترونية... شخص يقتل 3 من افراد عائلته وينتحر!
2
منوعات
06:38
قرار قضائي منعهما من إطلاق هذا الإسم على مولودهما... والسبب: تنمر محتمل؟!
منوعات
06:38
قرار قضائي منعهما من إطلاق هذا الإسم على مولودهما... والسبب: تنمر محتمل؟!
3
فنّ
04:06
بأجواء من الحب والفرح... وائل كفوري يحتفل مع ابنته ميشال بعيدها: "عيد ميلاد سعيد يا أميرتي"! (فيديو)
فنّ
04:06
بأجواء من الحب والفرح... وائل كفوري يحتفل مع ابنته ميشال بعيدها: "عيد ميلاد سعيد يا أميرتي"! (فيديو)
4
خبر عاجل
05:49
الرياضي أمام فرصة احراز المركز الثالث بعد فوزه على فريق بترو دي لواندا بنتيجة 80-75 في بطولة كأس القارات بكرة السلة
خبر عاجل
05:49
الرياضي أمام فرصة احراز المركز الثالث بعد فوزه على فريق بترو دي لواندا بنتيجة 80-75 في بطولة كأس القارات بكرة السلة
5
تقارير نشرة الاخبار
13:51
الشّامي يختم نشرة الاخبار المسائية على طريقته الخاصة (فيديو)
تقارير نشرة الاخبار
13:51
الشّامي يختم نشرة الاخبار المسائية على طريقته الخاصة (فيديو)
6
فنّ
04:48
التمنيات بالصحة تحولت الى رثاء... رحيل ممثلة مصرية قديرة يوم عيد ميلادها: "هخاف من الموت؟ مهو جاي جاي"!
فنّ
04:48
التمنيات بالصحة تحولت الى رثاء... رحيل ممثلة مصرية قديرة يوم عيد ميلادها: "هخاف من الموت؟ مهو جاي جاي"!
7
أمن وقضاء
15:12
غارات اسرائيلية مكثّفة على عدد من المناطق اللبنانية مساء السبت
أمن وقضاء
15:12
غارات اسرائيلية مكثّفة على عدد من المناطق اللبنانية مساء السبت
8
فنّ
07:25
"تركت بصمة لا تمحى"... وفاة راقصة الباليه السيراليونية ميكايلا دي برينس عن 29 عاما
فنّ
07:25
"تركت بصمة لا تمحى"... وفاة راقصة الباليه السيراليونية ميكايلا دي برينس عن 29 عاما
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More