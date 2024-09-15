بالصور- نفايات في مجاري تصريف مياه الأمطار... وحمية يطلق صرخة!

أشغال تعزيل وتنظيف مجاري تصريف مياه #الامطار جارية ومتواصلة على مختلف الأوتوسترادات في كافة المناطق اللبنانية من بيروت جنوبا وشمالاً وإلى جبل لبنان وصولا الى البقاع ، ولكننا نلفت إلى أنه يتم ضياع الجهود المبذولة ، وذلك بمجرد عدم الالتزام برمي النفايات عليها وداخل مصباتها ( كما… pic.twitter.com/zQ6KbJt8aP
— Ali Hamie | علي حمية (@alihamie_lb) September 15, 2024
أشغال تعزيل وتنظيف مجاري تصريف مياه #الامطار جارية ومتواصلة على مختلف الأوتوسترادات في كافة المناطق اللبنانية من بيروت جنوبا وشمالاً وإلى جبل لبنان وصولا الى البقاع ، ولكننا نلفت إلى أنه يتم ضياع الجهود المبذولة ، وذلك بمجرد عدم الالتزام برمي النفايات عليها وداخل مصباتها ( كما… pic.twitter.com/zQ6KbJt8aP