بالصور- نفايات في مجاري تصريف مياه الأمطار... وحمية يطلق صرخة!

حمية: أشغال تعزيل وتنظيف مجاري تصريف مياه ‎الأمطار جارية ومتواصلة على مختلف الأوتوسترادات في المناطق اللبنانية كافة

أطلق وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية صرخة ناشد فيها المقيمين والمواطنين، عدم رمي النفايات في مجاري تصريف الأمطار.



وكتب عبر منصة "اكس": "أشغال تعزيل وتنظيف مجاري تصريف مياه ‎الأمطار جارية ومتواصلة على مختلف الأوتوسترادات في المناطق اللبنانية كافة من بيروت جنوبا وشمالاً وإلى جبل لبنان وصولا الى البقاع، ولكننا نلفت إلى أنه يتم ضياع الجهود المبذولة، وذلك بمجرد عدم الالتزام برمي النفايات عليها وداخل مصباتها (كما تبين الصور المرفقة من مختلف المناطق)، علماً بأن ورش متعهدي الوزارة كانت قد قامت بهذه المهمة، وستواصل التنظيف والتعزيل مجدداً، ولكن المشهد المبين، يمكنه أن يحدث وفي غضون ساعة واحدة من إتمام عملية التعزيل والتنظيف، فما الذي كان سيحدث لو تلاه هطولاً للأمطار؟ ألن تحدث انسدادات وفيضانات على الطرقات؟".



وأضاف: "مجدداً نطلق صرخة التكامل بين مختلف الجهات المعنية والتي أصبحت معلومة، ومعها بالتأكيد التزام المواطنين والمقيمين، وذلك للعمل معاً كي يُصار الى التخفيف قدر الامكان من حدوث فيضانات على الأوتوسترادات والطرقات والحد من أثارها السلبية على الجميع".