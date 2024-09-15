منشورات إسرائيلية تدعو سكان الوزاني إلى إخلائها

ألقت مسيّرة اسرائيلية منشورات فوق الوزاني تدعو الموجودين في هذه المنطقة وجوارها الى إخلائها والتوجه شمال الخيام.