الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
المسرح
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

عودة: دعوتنا اليوم أن نحمل صليب المحبة ونتبع الرب بلا خجل أو تململ

أخبار لبنان
2024-09-15 | 05:05
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
عودة: دعوتنا اليوم أن نحمل صليب المحبة ونتبع الرب بلا خجل أو تململ
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
عودة: دعوتنا اليوم أن نحمل صليب المحبة ونتبع الرب بلا خجل أو تململ

شدد متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة على أن التعبير عن المحبة لا يكون بالكلام لأنّ المحبة لا تتحقّق إلاّ بالأفعال، مشيرا الى أن "احترام الحياة، العطاء، المسامحة والتعاطف، قبول الآخر كما هو، عدم إدانته أو ظلمه أو قتله، عدم شنّ الحروب وإبادة البشر، كلّها أفعال محبّة. بذل الذات من أجل خير الآخر فعل محبّة". 

وقال عودة في عظة قداس الأحد من كاتدرائية القديس جاورجيوس: "دعوتنا اليوم، في هذا الأحد الذي يلي عيد رفع الصليب الكريم المحيي، أن نحمل صليب المحبة ونتبع الرب بلا خجل أو تململ. كثيرون قد لا يقبلون المحبة خوفا من أن تكون زائفة، وما عادوا يثقون بمحبّة أحد من هذا العالم، لأنّ أساسها المصالح الشّخصيّة. عملنا وواجبنا أن ننشر المحبّة الحقيقيّة الّتي أساسها المسيح، لكي يصبح العالم الخاطئ الفاسق فردوسا أرضيّا. لهذا، "أحبّوا بعضكم بعضا من صميم القلب" (1بط1: 22)، أحبّوا حتّى النّهاية، وابذلوا نفوسكم من أجل محبّة الآخر كائنا من كان، لأنّ المسيح هكذا يرتضي".

أخبار لبنان

الياس عودة

المحبة

الحروب

LBCI التالي
الراعي: اللبنانيّون يتعرّضون لغزو أسوأ من الاحتلال وهذه الحالة الغريبة
مداهمة في محلّة المعمورة لشعبة المعلومات... وتوقيف مطلوب للقضاء
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2024-09-05

البابا: الحروب والأزمة البيئية "تهدّد مستقبل البشرية"

LBCI
أخبار لبنان
2024-08-03

بو حبيب تلقى اتصالا من نظيره الدانماركي معزيا: تطبيق القرارات الأممية من شأنه أن ينهي دوامة الحروب

LBCI
أخبار لبنان
2024-07-22

غياث يزبك للـ LBCI: الحروب التي تحدث اليوم هي خاصة

LBCI
أخبار لبنان
2024-07-02

الأشقر للـLBCI: قرارنا أن نكمل الطريق ونتحدى الحروب...

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
رياضة
07:50

"الرياضي" يحتل المرتبة الرابعة في بطولة كأس القارات في كرة السلة

LBCI
أخبار لبنان
05:47

قبلان: الضرورة الوطنية العليا تفترض تسوية رئاسية تعكس ميثاقية البلد والعيش المشترك

LBCI
أخبار لبنان
05:24

الصحّة: 4 جرحى حصيلة قصف العديسة

LBCI
أخبار لبنان
05:22

الدفاع المدني يحذر من خطر الغرق بسبب الرياح وارتفاع الأمواج والتيارات

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2024-09-12

بوسي تحتفل بعيد ميلادها بحضور النجوم... رقصة عفوية برفقة ابنها تشعل الأجواء! (فيديو)

LBCI
رياضة
06:09

خلال إجازته... لاعب سعودي شهير يتعرض لحادث مروع في دبي: ماذا حصل؟

LBCI
آخر الأخبار
2024-07-31

مندوب الجزائر بمجلس الأمن: الاستهداف الهمجي الإسرائيلي للصحفيين والمدنيين في غزة ولبنان مدان بشدة

LBCI
حال الطقس
03:55

الطقس يتحول الى خريفي... واحتمال تساقط أمطار محلية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
07:50

"الرياضي" يحتل المرتبة الرابعة في بطولة كأس القارات في كرة السلة

LBCI
أخبار دولية
06:18

نتنياهو: الحوثيون سيدفعون ثمنا باهظا عن أي هجوم

LBCI
أخبار لبنان
05:12

الراعي: اللبنانيّون يتعرّضون لغزو أسوأ من الاحتلال وهذه الحالة الغريبة

LBCI
أخبار دولية
04:33

القوات المسلحة اليمنية تعلن مسؤوليتها عن الهجوم الصاروخي وسط إسرائيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

في غزة ثقل الحديد يطغى على ثقل الحرب… نادٍ رياضيّ بين الركام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

الشّامي يختم نشرة الاخبار المسائية على طريقته الخاصة (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

إليكم من اختار البابا فرنسيس بين ترامب وهاريس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

الإصلاحات الاقتصادية في الأرجنتين... خطوات نحو التعافي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

الاعتداءات الاسرائيلية بالصورة لهذا اليوم... غارتان على بليدا

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

الشّامي يختم نشرة الاخبار المسائية على طريقته الخاصة (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
15:12

غارات اسرائيلية مكثّفة على عدد من المناطق اللبنانية مساء السبت

LBCI
خبر عاجل
05:40

انتهاء مباراة الرياضي وتسمانيا بفوز الفريق الأسترالي بنتيجة 80-75 في بطولة كأس القارات بكرة السلة والرياضي يحتل المرتبة الرابعة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

إليكم من اختار البابا فرنسيس بين ترامب وهاريس

LBCI
خبر عاجل
03:49

ترقبوا بعد قليل مباراة الميدالية البرونزية في بطولة كأس القارات بين الرياضي بطل آسيا وتسمانيا الأسترالي عبر شاشة الـLB2

LBCI
أخبار دولية
00:15

الجيش الإسرائيلي: صاروخ سطح-سطح أطلق على وسط إسرائيل من اليمن وسقط في منطقة غير مأهولة

LBCI
أخبار دولية
15:10

ارتفاع أعداد ضحايا تصادم قطاري الزقازيق

LBCI
خبر عاجل
05:10

انتهاء الربع الثالث بتقدم الرياضي على تسمانيا الأسترالي بنتيجة 58-51 في بطولة كأس القارات بكرة السلة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More