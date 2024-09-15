عودة: دعوتنا اليوم أن نحمل صليب المحبة ونتبع الرب بلا خجل أو تململ

شدد متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة على أن التعبير عن المحبة لا يكون بالكلام لأنّ المحبة لا تتحقّق إلاّ بالأفعال، مشيرا الى أن "احترام الحياة، العطاء، المسامحة والتعاطف، قبول الآخر كما هو، عدم إدانته أو ظلمه أو قتله، عدم شنّ الحروب وإبادة البشر، كلّها أفعال محبّة. بذل الذات من أجل خير الآخر فعل محبّة".



وقال عودة في عظة قداس الأحد من كاتدرائية القديس جاورجيوس: "دعوتنا اليوم، في هذا الأحد الذي يلي عيد رفع الصليب الكريم المحيي، أن نحمل صليب المحبة ونتبع الرب بلا خجل أو تململ. كثيرون قد لا يقبلون المحبة خوفا من أن تكون زائفة، وما عادوا يثقون بمحبّة أحد من هذا العالم، لأنّ أساسها المصالح الشّخصيّة. عملنا وواجبنا أن ننشر المحبّة الحقيقيّة الّتي أساسها المسيح، لكي يصبح العالم الخاطئ الفاسق فردوسا أرضيّا. لهذا، "أحبّوا بعضكم بعضا من صميم القلب" (1بط1: 22)، أحبّوا حتّى النّهاية، وابذلوا نفوسكم من أجل محبّة الآخر كائنا من كان، لأنّ المسيح هكذا يرتضي".