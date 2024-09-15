الدفاع المدني يحذر من خطر الغرق بسبب الرياح وارتفاع الأمواج والتيارات

حذرت المديرية العامة للدفاع المدني من خطر الغرق. ونبهت أصحاب المراكب، من سرعة الرياح وارتفاع الأمواج والتيارات المائية.



وقالت في بيان: "نظراً لما يشهده الشاطئ اللبناني اليوم من ارتفاع الأمواج تزامناً مع سرعة الرياح ونشاط في حركة التيارات البحرية بتأثير من تسارع حركة المد والجزر، فإن المديرية العامة للدفاع المدني تلفت انتباه روّاد الشاطئ لممارسة رياضة السباحة الى ضرورة التقيد بإرشادات السلامة العامة عند التوجه إلى البحر، تفادياً لتعرضهم لخطر الغرق".



كما حذرت هذه المديرية العامة هواة الرياضات المائية والتحليق الشراعي Paragliding الى الامتناع عن ممارسة أي نشاط في هذه الأجواء المناخية غير المستقرة. كما نبّهت صيادي الأسماك وأصحاب المراكب السياحية المركونة في الموانئ الى ضرورة التحقق من ثبات الحبال التي تربطها بالميناء.



وذكرت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين والمقيمين والسائحين بالاتصال على الرقم ١٢٥ لطلب المساعدة عند الضرورة.