الصحّة: 4 جرحى حصيلة قصف العديسة

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامةفي بيان أن "قصف العدو الإسرائيلي لبلدة العديسة أدى إلى إصابة أربعة بجروح، من بينهم شخصان احتاجا دخول المستشفى لإتمام العلاج والاثنان الآخران عولجا في الطوارىء".



