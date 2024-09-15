بالصور- حفل تدشين مخفر صيدا الجديدة برعاية المدير العام لقوى الأمن الداخلي وبتمويل من الاتحاد الأوروبي

برعاية المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، ممثلاً بقائد معهد قوى الأمن الداخلي العميد الإداري بلال الحجار، جرى قبل ظهر يوم الخميس 12-9-2024 حفل تدشين مبنى مخفر صيدا الجديدة، الذي جرى العمل على ترميمه وتحديثه، ضمن إطار مشروع تعزيز الشرطة المجتمعية في لبنان، الممول من الاتّحاد الأوروبي.

وحضر الحفل، إلى جانب العميد الحجار، قائد منطقة لبنان الجنوبي الإقليمية العميد ماجد الأيوبي، المديرة التنفيذية لبعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان Ingeborg Zorn، منسّقة مشروع تعزيز الشرطة المجتمعية كونسويلو نافارو Consuelo Navaro، وفريق تنفيذ المشروع، قائد سرية صيدا الإقليمية العميد باسم يحي، آمر فصيلة صيدا المقدّم هاني القادري، رئيس بلدية صيدا حازم بديع، وعددٌ من ضباط وعناصر قطعات سرية صيدا.



وبعد إزاحة الستارة عن اللوحة التذكارية عند مدخل المبنى، تم قص شريط الافتتاح، ثُمّ تحدثت كل من السيدتَين Zorn وNavaro معربَتَين عن سعادتهما بتجديد مبنى مخفر صيدا الجديدة، ليصبح من القطعات التي توفِّر بيئة أكثر أمانا لكل من العناصر والمواطنين، والتي تراعي مبادئ حقوق الإنسان والشرطة المجتمعية. وبعد إزاحة الستارة عن اللوحة التذكارية عند مدخل المبنى، تم قص شريط الافتتاح، ثُمّ تحدثت كل من السيدتَين Zorn وNavaro معربَتَين عن سعادتهما بتجديد مبنى مخفر صيدا الجديدة، ليصبح من القطعات التي توفِّر بيئة أكثر أمانا لكل من العناصر والمواطنين، والتي تراعي مبادئ حقوق الإنسان والشرطة المجتمعية.



من جهته، شكر العميد حجار باسم اللواء عثمان كل القيّمين على مشروع إعادة ترميم المبنى، وخصوصا الاتّحاد الأوروبي، مثمّناً دوره الكبير في تعزيز الأمن والأمان وخدمة المواطن. من جهته، شكر العميد حجار باسم اللواء عثمان كل القيّمين على مشروع إعادة ترميم المبنى، وخصوصا الاتّحاد الأوروبي، مثمّناً دوره الكبير في تعزيز الأمن والأمان وخدمة المواطن.



بعدها، جال الحاضرون على أقسام المبنى، مستعرضين المكاتب وغرف التّحقيق ونظارة التوقيف، التي تراعي مبادئ احترام حقوق الإنسان. بعدها، جال الحاضرون على أقسام المبنى، مستعرضين المكاتب وغرف التّحقيق ونظارة التوقيف، التي تراعي مبادئ احترام حقوق الإنسان.