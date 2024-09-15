القاضية عون للراعي: أحيي قراره الجريء بزيارة سلامة في السجن لكن أنا أيضًا مارونية وأتعرض لأبشع أنواع الإضطهاد

صباح الاوادم .وتحية الى غبطة البطريرك .احيي قراره الجريء بزيارة رياض سلامة في السجن رغم كل ما فعله هذا الأخير لان رحمة الله أوسع بكثير من منظارنا الضيق خاصة وان الرب يسوع أوصى بذلك عندما قال كنت سجينا" فزرتموني وجائعا فاطعمتوني.لكن اسمحلي غبطتك وانطلاقا من حرصك على الرعية…
— Ghada Aoun (@ghadaaoun4) September 15, 2024
صباح الاوادم .وتحية الى غبطة البطريرك .احيي قراره الجريء بزيارة رياض سلامة في السجن رغم كل ما فعله هذا الأخير لان رحمة الله أوسع بكثير من منظارنا الضيق خاصة وان الرب يسوع أوصى بذلك عندما قال كنت سجينا" فزرتموني وجائعا فاطعمتوني.لكن اسمحلي غبطتك وانطلاقا من حرصك على الرعية…