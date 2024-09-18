ارسلان يعلن تأجيل اجتماع الأحزاب والقوى السياسية والوطنية في ٢٢ أيلول

أعلن رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان أنه "نظراً للظروف الراهنة والإعتداء الآثم على لبنان بالأمس، وتضامناً مع الشهداء الأبرار والجرحى والمصابين وعائلاتهم، سيؤجّل الإجتماع المنوي عقده في مقر بلدية مدينة الشويفات مع الأحزاب والقوى السياسية والوطنية الأحد المقبل في ٢٢ أيلول إلى موعد يحدّد لاحقاً".