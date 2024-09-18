الراعي دان الاعتداء الاسرائيلي ودعا للسلام الشامل والعادل

عبّر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي "عن ألمه بسبب الكارثة التي طالت ما يناهز الثلاثة آلاف مواطنا لبنانيا، فارق بعضهم الحياة والبعض الآخر في حالة حرجة جراء الإعتداء الإسرائيلي بتفجير الأجهزة اللاسلكية الـ"بيجر"، بحسب بيان لأمانة سر البطريركية المارونية.



ودان البطريرك الراعي "هذا الإعتداء باستعمال وسائل الإتصال للقتل من دون تمييز، كما كل أشكال الإعتداء على الشعبين اللبناني والفلسطيني، لا سيما العزل منهم".



وسأل الله "أن يرحم الذين فقدوا حياتهم، وأن يعزي ذويهم والمصابين بفقدهم، ويمن على الجرحى بالشفاء وأن يهب منطقتنا والعالم السلام الشامل والعادل".