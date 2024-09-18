ميقاتي التقى وفدا من "اللقاء الديموقراطي"... شهيب: نؤكد التضامن الكامل مع اللبنانيين

استقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب تيمور جنبلاط على رأس وفد ضم النائبين اكرم شهيب ووائل ابو فاعور، امين السر العام للحزب "التقدمي الاشتراكي" ظافر ناصر ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب.



شهيب



وبعد اللقاء، لفت شهيب الى ان "ما حدث بالأمس يجعلنا لا نتكلم بسهولة في الموضوع الذي أتينا من أجله لمقابلة دولة الرئيس، فقد طغى هذا الحدث على غيره من الاستحقاقات، وبهذه المناسبة نؤكد التضامن الكامل مع اللبنانيين في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية"، مشيرا الى أن "موعد اليوم كان محددا سابقا وقد التقينا دولة الرئيس لمتابعة ملف المدارس الرسمية وإيجاد حل للمشكلة المالية على أبواب العام الدراسي. وطبعا دولته كان متجاوبا كما كان دولة الرئيس نبيه بري بالامس، وكان الرئيس ميقاتي متجاوبا ومساعدا على ايجاد الحلول الواقعية للبدء في الشهر المقبل بالعام الدراسي على كل المستويات، إن كان على مستوى صناديق المدارس او بالنسبة لموضوع ومطالب المعلمين ضمن الإمكانات المتوفرة".



واعتبر ان "الاستحقاق مهم بداية العام الدراسي ولا بد من وضع كل جهود من أجل الانطلاقة السليمة، وليس كما حصل للأسف العام الفائت، حيث كانت هناك بعض المشكلات"، وقال: "إن شاء الله تسير الامور بسلامة ويكون الوضع في لبنان مستتبا، وان يعود جميع الطلاب الى صفوفهم ومدارسهم في اقرب وقت".



نصار



واجتمع ميقاتي مع وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار الذي قال بعد الاجتماع: "شكرت رئيس الحكومة على مواقفه ومقاربته الموضوعية والمتوازنة للمواضيع الاشكالية المطروحة على مجلس الوزراء، بما يؤمن اوسع توافق وزاري على صدور القرارات كما حصل بالامس في البند المتعلق بتسجيل الطلاب السوريين في المدارس اللبنانية".



وأضاف: "كما تطرق البحث الى سبل التعاون الوثيق والتوافق بين مختلف الاطراف السياسية لاصدار القرارات الاساسية على طاولة مجلس الوزراء وبمشاركة الجميع".



المجلس الدستوري



واستقبل رئيس الحكومة في حضور الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، وفدا من "المجلس الدستوري" برئاسة رئيس المجلس القاضي طنوس مشلب، دعاه لحضور ورشة عمل لمناسبة مرور ثلاثين عاما على بدء عمل المجلس وذلك في 3 تشرين الاول المقبل في فندق هيلتون الحبتور.