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نقيب الاطباء يطلق خليتين للمساعدة على ابداء الرأي الطبي في العيون واليد والأصابع
أخبار لبنان
2024-09-18 | 08:45
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نقيب الاطباء يطلق خليتين للمساعدة على ابداء الرأي الطبي في العيون واليد والأصابع
بعد أن قامت كل مستشفى ووفقاً لإمكانياتها من استيعاب مصابين وجرحى البارحة، أنشأت نقابة الأطباء خليتين استشاريتين لمواكبة الأزمة المستجدة ولابداء الرأي العلمي والطبي وتضم الخلية الأولى أطباء من اختصاص العيون والخلية الثانية أطباء اختصاصيين في جراحة وترميم اليد والأصابع، تتألف كل خلية من متخصصين فرعيين ضمن الإختصاص الواحد(subspecialties) لتقديم الإستشارات ودراسة الملفات الطبية وتقديم الرأي الطبي المناسب وهي بحد ذاتها تشكل لجنة طبية لدراسة الحالات واعطاء التوصيات بحسب المعايير الطبية المعتمدة.
كما تم تخصيص أرقام للتواصل مع هذه الفرق الطبية للتعامل مع الإصابات:
71579704 للاصابات في العيون
و76545113 للاصابات في اليد
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