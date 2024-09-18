ميقاتي من عين التينة: من الطبيعي بهذه الظروف أن اتشاور مع بري بالاوضاع الراهنة

أوضح رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي إلى أنه "من الطبيعي بهذه الظروف ان يتشاور مع دولة الرئيس نبيه بري بالاوضاع الراهنة تكلمنا وناقشنا كل الامور.



وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري عرض مع ميقاتي في عين التينة لتطورات الاوضاع السياسية والميدانية لاسيما بعد العدوان الاسرائيلي الذي استهداف لبنان عصر أمس.