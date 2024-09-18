الكتائب: لوحدة في الانتماء إلى لبنان دون غيره

تقدّم حزب الكتائب اللبنانية "بالتعزية من عائلات اللبنانيين واللبنانيات الذين سقطوا جراء الهجوم السيبراني الإسرائيلي"، متمنيا "للجرحى الشفاء العاجل".



ووجه حزب الكتائب في بيان "تحية للطواقم الطبية والمؤسسات الاستشفائية لقيامها بدورها الكامل".



وجدد حزب الكتائب، وفي هذه الأوقات الصعبة، صرخته لوقف الحرب التي تستنزف اللبنانيين، كل اللبنانيين، داعيا إلى وحدة حقيقية بالالتزام بسيادة الدولة ومؤسساتها وحول القرارات الكبرى، وحدة في الانتماء إلى لبنان دون غيره، لا وحدة مصطنعة تظهر في المآسي وتغيب في اليوم التالي.

