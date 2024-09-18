بعد الاعتداء الاسرائيلي على أجهزة الـ"بيجر"... توصيات هامة للمواطنين

وضعت لجنة الطوارئ والكوارث التي اجتمعت في السراي الحكومي اليوم بعد تقييم الاعتداء الاسرائيلي على أجهزة الـ"بيجر" يوم أمس، التوصيات المهمة للمواطنين من:



١- في مكان الحدث: تسهيل مرور للصليب الاحمر والدفاع المدني وقوى الامن لكي يستطيع ان يساعد وينقل الجرحى.



٢- في المستشفيات: تسهيل مرور سيارات الاسعاف والسيارات المدنية التي تنقل الجرحى ليتم معالجتهم باسرع وقت ممكن.



٣- اماكن التبرع في الدم: تسهيل مرور للمواطنيين الذين يرغبون بالتبرع، والآليات التي تريد نقل الدم الى المستشفيات.



٤- لا تتصل بجهاز صليب احمر، دفاع مدني… لنقل جريح ومن ثمّ تقوم بنقله بسيارة مدنية دون ان تبلغ الجهاز الذي اتصلت به لنقل الجريح. لكي لا يصبح هناك ضياع داخل الطواقم الاسعافية وتضيع الوقت عن اسعاف مريض اخر.