وزير الخارجية: تفجير أجهزة الاتصال "ينذر بنشوب نزاع أوسع"

اعتبر وزير الخارجية عبدالله بو حبيب الاربعاء أن التفجيرات الدامية لاجهزة اتصال يستخدمها عناصر في حزب الله في مناطق عدة من لبنان، تهدد "بنشوب نزاع اوسع" في الشرق الأوسط.



ونبه بو حبيب في تصريح نقلته الوكالة الوطنية للاعلام الى "خطورة ما جرى، ولا سيما أنه يأتي على وقع التهديدات الإسرائيلية بتوسعة رقعة الحرب مع لبنان، ما قد يدخل المنطقة في دوامة أكبر من العنف وينذر بنشوب نزاع أوسع".

