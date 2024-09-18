بالصور والفيديوهات- ضحايا اثر موجة تفجيرات جديدة تطال اجهزة لاسلكية من نوع ICOM V 82

فيديو لتضرر سيارة ضمن موجة جديدة لانفجار أجهزة اتصالات pic.twitter.com/r36oz0OSWL
— LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) September 18, 2024
فيديو لتضرر سيارة ضمن موجة جديدة لانفجار أجهزة اتصالات pic.twitter.com/r36oz0OSWL
فيديو للحظة انفجار أحد الاجهزة اللاسلكية خلال الموجة الجديدة الحاصلة اليوم pic.twitter.com/CDLKpPoXmX
— LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) September 18, 2024
فيديو للحظة انفجار أحد الاجهزة اللاسلكية خلال الموجة الجديدة الحاصلة اليوم pic.twitter.com/CDLKpPoXmX
موجة تفجيرات طالت أجهزة لاسلكية في مناطق مختلفة في الجنوب والضاحية الجنوبية pic.twitter.com/J0bhI0SliP
— LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) September 18, 2024
موجة تفجيرات طالت أجهزة لاسلكية في مناطق مختلفة في الجنوب والضاحية الجنوبية pic.twitter.com/J0bhI0SliP