بالصور والفيديوهات- ضحايا اثر موجة تفجيرات جديدة تطال اجهزة لاسلكية من نوع ICOM V 82

استشهد نحو 9 اشخاص واصيب نحو 300 نتيجة موجة تفجير جديدة طالت اجهزة لاسلكية من نوع ICOM V 82 بحسب معلومات للـ LBCI، ما تسبب أيضاً بوقوع اضرار وحرائق داخل سيارات ومنازل.

تجدر الاشارة الى أن قوة انفجار هذا الجهاز أكبر من قوة انفجار أجهزة الـ Pagers، بحسب مصدر أمني للـ LBCI.



واعلن مصدر أمني لوكالة رويترز أن أجهزة الاتصالات التي انفجرت اليوم هي أجهزة لاسلكي محمولة ومختلفة عن أجهزة البيجر التي انفجرت أمس وحزب الله اشترى أجهزة اللاسلكي المحمولة قبل 5 أشهر في وقت شرائه أجهزة البيجر تقريبا.



وطلبت قيادة الجيش تطلب من المواطنين عدم التجمع في الأماكن التي تشهد أحداثًا أمنية إفساحًا في المجال لوصول الطواقم الطبية.

فيديو لتضرر سيارة ضمن موجة جديدة لانفجار أجهزة اتصالات pic.twitter.com/r36oz0OSWL — LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) September 18, 2024

فيديو للحظة انفجار أحد الاجهزة اللاسلكية خلال الموجة الجديدة الحاصلة اليوم pic.twitter.com/CDLKpPoXmX — LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) September 18, 2024