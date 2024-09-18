ميقاتي: طلبت دعوة مجلس الامن النظر لبحث تفجير أجهزة الاتصال في لبنان

جال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، على وزارة الصحة العامة، يرافقه الوزيران وليد نصار وناصر ياسين، وذلك لمواكبة المستجدات.وأكد ميقاتي أن سبب زيارة وزارة الصحة هو تقييم الدور الكبير الذي قامت به الوزارة وكيفية تصرف الوزير فراس الابيض بحكمة ومتابعة واستنفار كل المستشفيات.وطمأن اللبنانيين أنه لم يتم استقبال جرحى اليوم جراء هجوم أمس.واضاف ميقاتي أنّه طلب دعوة مجلس الأمن الدولي إلى الانعقاد بشكل عاجل لبحث تفجير أجهزة الاتصال في لبنان، مشددا على ضرورة النظر في الموضوع على مستوى اعلى من الشكاوى.