وزير التربية: يوم الخميس هو يوم تدريس عادي

أعلن وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي ، ان يوم غد الخميس هو يوم تدريس عادي في المدارس والثانويات والمعاهد والمدارس المهنية الرسمية والخاصة ، وفي الجامعة اللبنانية ومؤسسات التعليم العالي الخاصة.



ودعا المواطنين إلى عدم الأخذ بالشائعات التي يتداولها البعض على مواقع التواصل الاجتماعي ، بل متابعة البيانات الصادرة عن الوزارة والموزعة عبر وسائل الإعلام والمواقع المرموقة ذات الصدقية.