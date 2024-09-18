وزارة الاتصالات: أجهزة Icom V82 لم يتم ترخيصها من الوزارة علما أن الترخيص يتم بعد موافقة الأجهزة الامنية

دانت وزارة الاتصالات في بيان، "العمل الاجرامي الذي اقترفته اليوم اسرائيل بحق اللبنانيين بتفجيرها أجهزة Icom V82 كانت بحوزتهم".



واعلنت أن "أجهزة Icom V82 التي تم تفجيرها، لم يتم شراؤها عن طريق الوكيل، ولم يتم ترخيصها من قبل وزارة الاتصالات، علما بأن الترخيص يتم بعد أخذ موافقة الأجهزة الامنية".