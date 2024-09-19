الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"المقاومة الإسلامية" نعت 15 شهيدا

أخبار لبنان
2024-09-19 | 00:34
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;المقاومة الإسلامية&quot; نعت 15 شهيدا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
"المقاومة الإسلامية" نعت 15 شهيدا

نعت "المقاومة الإسلامية" 15 شهيدا وهم:

- الشهيد محمد حسين العرب "قاسم" مواليد عام 1979 من بلدة فلاوي في البقاع.

- الشهيد حافظ حسين علي ملحم "أبو صالح" مواليد عام 1976 من بلدة قبريخا في جنوب لبنان.

- الشهيد علي حسني زعيتر "أبو طالب" مواليد عام 1999 من بلدة حدث بعلبك في البقاع.

- الشهيد أحمد علي لمع "ربيع" مواليد عام 1982 من بلدة عدشيت في جنوب لبنان.

- الشهيد علي فواز الحاج حسن "علي الكرار" مواليد عام 1991 من بلدة شعث في البقاع.

- الشهيد جواد ياسر ابو خليل "جهاد" مواليد عام 2005 من بلدة كوثرية الرز في جنوب لبنان.

- الشهيد محمد حسن كوراني "ساجد" مواليد عام 1982 من بلدة ياطر في جنوب لبنان.

- الشهيد علي أحمد حيدر "حسن" مواليد عام 1986 من بلدة كفردان في البقاع.

- الشهيد محمد علي علامة "علي الرضا" مواليد عام 1983 من بلدة عدلون في جنوب لبنان.

- الشهيد علي حسين حمود "ساجد" مواليد عام 1991 من بلدة تولين في جنوب لبنان.
 
- الشهيد عباس حسن سيف الدين "أبو ياسر" مواليد عام 1987 من بلدة حلبتا في البقاع.

- الشهيد حسن عادل جابر "أبو علي سراج" مواليد عام 1970 من بلدة بني حيان في جنوب لبنان.

- الشهيد سليم عباس شحادي "سيف علي" مواليد عام 1974 من بلدة معروب في جنوب لبنان. 
 
- الشهيد أحمد علي حسن "ملاك" مواليد عام 1998 من بلدة عيترون في جنوب لبنان وسكان منطقة حي ماضي في الضاحية الجنوبية لبيروت.
 
- الشهيد علي محمد سليمان سمحات "كاظم" مواليد عام 1994 من بلدة عيناثا في جنوب لبنان.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

المقاومة الإسلامية

شهداء

LBCI التالي
وزير الدفاع التايوانيّ: فريق الأمن الوطنيّ يولي اهتمامًا لتفجير البيجر الذي استهدف "حزب الله"
مصادر أمنية لـ"الأنباء الالكترونية": خطر انزلاق الأمور نحو حرب إقليمية أصبح واردًا في أيّ لحظة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
15:52

المقاومة الإسلامية نعت 4 شهداء

LBCI
آخر الأخبار
2024-08-23

المقاومة الإسلامية تنعى الشهداء حسن وسام حرقوص "أبو مهدي" مواليد عام 2005 من بلدة طورا في جنوب لبنان وقاسم صالح حرقوص "فداء" مواليد عام 2004 من بلدة طورا في جنوب لبنان وعقيل قاسم غريب "أبو طالب" مواليد عام 1990 من بلدة طيرحرفا في جنوب لبنان.

LBCI
أخبار لبنان
2024-08-21

"المقاومة الإسلامية" نعت 4 شهداء

LBCI
آخر الأخبار
04:11

وزير الصحة فراس الأبيض: بلغ عدد الشهداء حوالى 32 شهيدًا حسب أرقام وزارة الصحة وآلاف من الجرحى في اليومين الماضيين

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
05:33

حلاوي تابع تحقيقاته في ملف رياض سلامة... ومواجهة بين الأخير وشاهدين

LBCI
أخبار لبنان
05:33

قضية انفجارات أجهزة البيجر التابعة لحزب الله تنتقل من شركة مسجلة في المجر إلى شركة بلغارية مملوكة لمواطن نرويجي

LBCI
أخبار لبنان
05:27

"التجدد للوطن": المرحلة تتطلّب التكاتف والتضامن بين مختلف أطياف الوطن

LBCI
أمن وقضاء
05:23

الجيش دعا الى التبليغ عن أي جسم مشبوه: وحدات مختصة تقوم بتفجير أجهزة البيجر وأجهزة اتصال مشبوهة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2024-09-10

الإعتداءات الإسرائيلية بالصورة اليوم... من البقاع الغربي إلى النبطية

LBCI
اسرار
2024-09-17

أسرار الصحف 18-9-2024

LBCI
أمن وقضاء
2024-09-14

جريمة تهز كبا البترونية... شخص يقتل 3 من افراد عائلته وينتحر!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-09-10

شتلة تبغ الجنوب تضخ المال إلى المزارعين والقرى الحدودية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:17

يوم ما بعد صدمة تفجيرات البيجر ...وقعه أعلى على الجرحى وعائلات الشهداء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:15

رحلة البيجر المفخخ بين تايوان والمجر وعناصر حزب الله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:57

بعلبك نالت نصيبها من التفجيرات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:54

المشهد أمام مستشفى الجامعة الاميركية في بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:42

استعدادات عالية لرد واسع من حزب الله... وحديث عن بدء نقل ثقل الحرب الى شمال اسرائيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:39

تفجيرات البيجر... تل أبيب صامتة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:36

بعد الـpagers... حان دور الـ talkie walkie

LBCI
أخبار لبنان
13:38

في وداع الذو الفقار...مشهد جامع في مواجهة العدو الاسرائيلي

LBCI
أخبار لبنان
13:36

القطاع الصحي في لبنان .. قدها وقدود

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
10:06

معلومات أولية عن انفجار عدد من الأجهزة في الضاحية والجنوب والبقاع

LBCI
خبر عاجل
10:32

مصدر أمني لرويترز: أجهزة الاتصالات التي انفجرت اليوم هي أجهزة لاسلكي محمولة ومختلفة عن أجهزة البيجر التي انفجرت أمس وحزب الله اشترى أجهزة اللاسلكي المحمولة قبل 5 أشهر في وقت شرائه أجهزة البيجر تقريبا

LBCI
خبر عاجل
06:13

وزير الصحة: حصيلة الشهداء جراء الاعتداء الاسرائيلي هي ١٢ شهيدا من بينهم طفلان وعاملون بالقطاع الصحي وعدد الجرحى حتى الآن هو ما بين 2570 و2800 حوالى 750 من الجنوب و 150 من البقاع و1850 من الضاحية

LBCI
خبر عاجل
13:50

مركز عمليات طوارئ الصحة: تحديث ثان لحصيلة موجة التفجيرات العدوانية أربعة عشر شهيدا وأكثر من أربعمئة وخمسين جريحًا

LBCI
خبر عاجل
10:11

موجة تفجيرات طالت أجهزة لاسلكية في مناطق مختلفة في الجنوب والضاحية الجنوبية

LBCI
خبر عاجل
11:50

مركز عمليات طوارئ الصحة: تحديث لحصيلة الموجة الثانية من التفجيرات العدوانية تسعة شهداء وأكثر من ثلاثمئة إصابة

LBCI
أخبار لبنان
10:19

فيديو للحظة انفجار أحد الاجهزة اللاسلكية خلال الموجة الجديدة الحاصلة اليوم

LBCI
خبر عاجل
11:02

مركز عمليات طوارئ الصحة: الحصيلة الأولية لسلسلة التفجيرات العدوانية الجديدة أكثر من مئة إصابة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More