"المقاومة الإسلامية" نعت 15 شهيدا

نعت "المقاومة الإسلامية" 15 شهيدا وهم:



- الشهيد محمد حسين العرب "قاسم" مواليد عام 1979 من بلدة فلاوي في البقاع.



- الشهيد حافظ حسين علي ملحم "أبو صالح" مواليد عام 1976 من بلدة قبريخا في جنوب لبنان.



- الشهيد علي حسني زعيتر "أبو طالب" مواليد عام 1999 من بلدة حدث بعلبك في البقاع.



- الشهيد أحمد علي لمع "ربيع" مواليد عام 1982 من بلدة عدشيت في جنوب لبنان.



- الشهيد علي فواز الحاج حسن "علي الكرار" مواليد عام 1991 من بلدة شعث في البقاع.



- الشهيد جواد ياسر ابو خليل "جهاد" مواليد عام 2005 من بلدة كوثرية الرز في جنوب لبنان.



- الشهيد محمد حسن كوراني "ساجد" مواليد عام 1982 من بلدة ياطر في جنوب لبنان.



- الشهيد علي أحمد حيدر "حسن" مواليد عام 1986 من بلدة كفردان في البقاع.



- الشهيد محمد علي علامة "علي الرضا" مواليد عام 1983 من بلدة عدلون في جنوب لبنان.



- الشهيد علي حسين حمود "ساجد" مواليد عام 1991 من بلدة تولين في جنوب لبنان.

- الشهيد عباس حسن سيف الدين "أبو ياسر" مواليد عام 1987 من بلدة حلبتا في البقاع.



- الشهيد حسن عادل جابر "أبو علي سراج" مواليد عام 1970 من بلدة بني حيان في جنوب لبنان.



- الشهيد سليم عباس شحادي "سيف علي" مواليد عام 1974 من بلدة معروب في جنوب لبنان.

- الشهيد أحمد علي حسن "ملاك" مواليد عام 1998 من بلدة عيترون في جنوب لبنان وسكان منطقة حي ماضي في الضاحية الجنوبية لبيروت.

- الشهيد علي محمد سليمان سمحات "كاظم" مواليد عام 1994 من بلدة عيناثا في جنوب لبنان.