وزير الدفاع التايوانيّ: فريق الأمن الوطنيّ يولي اهتمامًا لتفجير البيجر الذي استهدف "حزب الله"

أكّد وزير الدفاع التايوانيّ أنّ فريق الأمن الوطنيّ يولي اهتمامًا كبيرًا لتفجير آلاف من أجهزة الاتصال اللاسلكية (بيجر) الذي استهدف "حزب الله"، وذلك بعد ربط اسم شركة تايوانية بإنتاج تلك الأجهزة.



وقالت شركة جولد أبوللو، ومقرها في تايوان، إنّها لم تصنع الأجهزة المستخدمة في الهجوم، بل صنعتها شركة مقرها بودابست لديها ترخيص لاستخدام علامتها التجارية.



وأشار وزير الدفاع التايوانيّ ولنغتون كو للصحافيين في تايبه إلى أنّ الحكومة تراقب التطورات عن كثب.



وأوضح أنّه بعد ورود الخبر، علم أنّ أجهزة الأمن الوطنيّ المعنية تولي الأمر اهتمامًا كبيرًا في الوقت الحاليّ.