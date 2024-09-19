بو حبيب إلى نيويورك للمشاركة في جلسة طارئة لمجلس الأمن عن لبنان

أعلنت وزارة الخارجية في بيان، أنه على اثر الاعتداءات السيبيرانية التي طالت مناطق لبنانية عدة راح ضحيتها آلاف الجرحى من بينهم عشرات الشهداء من نساء وأطفال ومدنيين، وبعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، غادر وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب صباحًا إلى نيويورك للمشاركة في جلسة طارئة لمجلس الأمن ستعقد بعد ظهر غد الجمعة لبحث الوضع في لبنان بناء على طلب الجانب اللبناني، بواسطة الجزائر العضو غير الدائم في مجلس الأمن؛ وممثل المجموعة العربية.