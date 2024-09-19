مياه لبنان الشمالي: لتسديد البدلات قبل 30 الحالي

دعت مؤسسة مياه لبنان الشمالي جميع المشتركين لديها إلى تسديد بدلات المياه المترتبة عليهم عن العام 2024 وما قبل بواسطة: الجباة المختصين، صناديق دوائر الاستثمار في الأقضية كافة ومراكز شركة أون لاين لتحويل الأموال OMT في كل فروعها في لبنان في مهلة أقصاها 30-9-2024 قبل أن يتم قطع المياه عن المشتركين المتخلفين عن الدفع وقبل أن تسري غرامات التأخير على هذه البدلات اعتبارًا من 1-11-2024.



وأشارت المؤسسة إلى أن الاعلان يعتبر بمثابة تبليغ شخصي لكل مشترك وقاطعًا لعامل مرور الزمن.

