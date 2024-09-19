بلغاريا تعلن أنها ستحقق في صلات شركة بأجهزة اتصال لاسلكية انفجرت في لبنان

أعلن جهاز الأمن في بلغاريا أنه سيحقق مع شركة مرتبطة ببيع أجهزة اتصال لاسلكية (بيجر) لحزب الله والتي انفجرت هذا الأسبوع في هجوم منسق.



وقالت وكالة أمن الدولة البلغارية في بيان إنها تعمل مع وزارة الداخلية للتحقيق في دور شركة مسجلة في الدولة، دون تسميتها.



وتقول تقارير إعلامية بلغارية إن شركة نورتا جلوبال المحدودة ومقرها صوفيا سهّلت بيع أجهزة البيجر التي انفجرت في أنحاء لبنان يوم الثلاثاء مما أسفر عن مقتل 11 شخصا وإصابة أربعة آلاف آخرين.



ولم يتسن لرويترز بعد التحقق من صلة شركة نورتا بالأمر. ولم يرد مسؤولو الشركة بعد على طلبات للتعليق. كما لم يرد محام سجل الشركة في مبنى سكني في صوفيا على أسئلة رويترز.