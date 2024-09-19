المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة: السلاح الجويّ العراقيّ بدء بفتح جسر جويّ بين بغداد وبيروت

اعلن المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي بدء السلاح الجويّ العراقيّ بفتح جسر جويّ بين بغداد وبيروت، منذ الاربعاء كناية عن مساعدات عاجلة طبية وفي مجال العلاج.