كتاب من ميقاتي الى عدد من الوزارات والأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع حول النزوح السوري

وجّه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي كتابا الى وزارات الخارجية والمغتربين، الداخلية والبلديات، التربية والتعليم العالي، الاقتصاد والتجارة، العمل، العدل، الشؤون الاجتماعية، الإعلام، الدفاع الوطني، الصناعة والأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع بموضوع النزوح السوري.



وطلب ميقاتي منهم كل ضمن اختصاصه الى رفع تقرير بالسرعة الممكنة حول الخطوات المنفذة حتى تاريخه في موضوع النزوح السوري وتلك التي لم تنفذ مع بيان أسباب عدم التنفيذ أو العراقيل التي حالت دون ذلك، اضافة الى الاقتراحات التي من شأنها تذليل تلك العقبات والعراقيل.