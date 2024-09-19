الأبيض في مؤتمر عن الإستجابة للأوضاع الأمنية: هذه آخر حصيلة للشهداء والجرحى

أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض، في مؤتمر عن الإستجابة للأوضاع الأمنية آخر حصيلة في وزارة الصحة.



وقال إنّ ما حصل في 17 أيلول هي 12 شهيدًا و2323 جريحًا أمّا في 18 أيلول فهي 25 شهيدًا و608 جريحًا.

ولفت إلى "أن الهمّ الحالي بات التسريع في التعويض على المستشفيات".



وكشف وزير الصحة أنه اقترح آلية لعملية التعويض وتداول في شأنها مع نقيبي المستشفيات والأطباء، آملا التوصل إلى حل قريب جدا.



وشدد على استعادة الجهوزية الصحية بسرعة لأن العدو غادر.