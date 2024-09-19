لوفتهانزا تمدد تعليق رحلاتها إلى الشرق الأوسط

اعلنت مجموعة الخطوط الجوية الألمانية لوفتهانزا أنها ستمدد تعليق الرحلات الجوية إلى تل أبيب وطهران وبيروت، مع تصاعد التوترات الإقليمية.



وأكدت لوفتهانزا أنه "سيتم إلغاء الرحلات الجوية إلى تل أبيب وطهران حتى 24 ايلول".



وأضافت: "سيتم تعليق الرحلات الجوية إلى بيروت حتى 26 تشرين الأول".