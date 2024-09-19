قائد الحرس الثوري الإيراني يبلغ نصرالله بأن إسرائيل ستواجه "ردا ساحقا من محور المقاومة"

نقلت وسائل إعلام رسمية عن قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي قوله للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن إسرائيل ستواجه "ردا ساحقا من محور المقاومة"، وذلك بعد هجمات على أجهزة اتصالات تابعة لحزب الله.