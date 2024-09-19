"وطن الانسان" يثمّن استجابة الجسم الطبّي: للالتزام بدور الدولة

دان "مشروع وطن الانسان" بشدّة ما شهدته المناطق اللبنانية من اعتداءات خطيرة، معربا عن فائق الحزن لسقوط 37 شهيداً واصابة 2931، منهم إصابات بالغة وحرجة.



ودعا المجلس التنفيذي لـ"مشروع وطن الانسان" بعد اجتماعه الاسبوعي برئاسة النائب نعمة افرام، بالرّحمة للشهداء وتقدّم بالتعازي من ذويهم كما دعا بالشفاء العاجل للجرحى.



وأكّد مجددا أنّ الأولويّة لدى كل لبنانيّ، يجب أن تكون مصلحة لبنان وفقط لبنان، وهكذا نحمي وطننا وأبناءه من المخاطر الجسيمة التي تتربّص بنا.



وتوجه المجلس التنفيذي بالتحيّة وبمشاعر الشكر والتقدير، على تلبية الجسم الطبّي اللبناني والمؤسسات الاستشفائيّة والصّليب الأحمر والدفاع المدنيّ وكافّة وسائط الإسعاف، نداء الواجب الوطني والإنساني بكفاءة وحرفيّة وغيرة، ساهمت الى حدّ كبير في تخفيف الخسائر البشريّة وإنقاذ الأرواح ومعالجة المصابين.

وقدّر عالياً مشاعر التضامن الانساني بين المواطنين، وكذلك اثبات القطاع الطبي اللبنانيّ تألّقه من جديد إلى جانب إدارته المتمرّسة للكوارث.



وقال: "أمام اللّحظات المصيريّة التي أدّت إليها التطوّرات الأمنيّة الخطيرة، يدعو "مشروع وطن الإنسان" كلّ الأفرقاء المعنيّين في لبنان إلى الدّخول سريعاً تحت مظلّة الدولة اللبنانيّة والالتزام بدورها في البحث عن المخارج التي تؤمّن لهذا الوطن الدعم الدوليّ وسلامة أراضيه وكرامة أبنائه".