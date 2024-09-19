الجيش الإسرائيلي: استهداف مقاتلين لحزب الله حاولوا زرع عبوة ناسفة بالقرب من الحدود

نشر الجيش الإسرائيلي صوراً يقول إنه سحبها من كاميرا go pro كان يحملها مقاتلون من حزب الله وهم يقومون بزرع عبوة ناسفة بالقرب من موقع تسيفرون الحدودي مع لبنان.



وبعد استهداف هؤلاء المقاتلين عبر طائرة مسيّرة، نشر الجيش الإسرائيلي صوراً التقطتها الطائرة المسيرة للمقاومين وعتادهم.