عشرات الغارات الاسرائيلية على جنوب لبنان والبقاع الغربي

موجة واسعة من الإعتداءات شنتها عشرات الطائرت الحربية المعادية، على مناطق واسعة من الجنوب والبقاع الغربي هذه الليلة.



وطالت الغارات بشكل خاص مناطق في القطاع الشرقي، ومنها المحمودية وأطراف العيشية ووادي الخردلي وجبل الريحان والقطراني بين جزين والبقاع الغربي، وميدون. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن نحو سبعين غارة نفذت الليلة.

الموجة الثانية من الإعتداءات سبقتها موجة أولى نفذها جيش الإحتلال عصراً، عندما شن عشرات الغارات، زاعماً أنها طالت 30 منصة صاروخية وبنى عسكرية تابعة لحزب الله.



ونقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية لبنانية وصفها غارات اليوم بأنها من الأعنف منذ بدء الحرب.



ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي انه يتم العمل لاستغلال التطورات لدفع حزب الله إلى إعطاء ضوء أخضر لحل دبلوماسي.



يذكر أن حزب الله نفذ بدوره، أكثر من 17 عملية ضد مواقع إسرائيلية منذ صباح اليوم.