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الخطوط القطرية تؤكد التزامها بقرار لبنان منع نقل أجهزة اتصال على متن الطائرات

أخبار لبنان
2024-09-19 | 15:51
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الخطوط القطرية تؤكد التزامها بقرار لبنان منع نقل أجهزة اتصال على متن الطائرات
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الخطوط القطرية تؤكد التزامها بقرار لبنان منع نقل أجهزة اتصال على متن الطائرات


أعلنت الخطوط الجوية القطرية الخميس أنها بناء على توجيهات هيئة الطيران المدني اللبنانية، ستمنع المسافرين من مطار بيروت من نقل أجهزة "بايجرز" واتصال لاسلكي على متن طائرتها.
     
وكتبت الشركة المملوكة للدولة على منصة "إكس" أنه "بناء على التوجيهات الصادرة من المديرية العامة للطيران المدني في الجمهورية اللبنانية، يمنع على جميع المسافرين من بيروت مطار رفيق الحريري الدولي نقل أي جهاز Pager أو Walkie Talkie على متن الطائرة". 
     
وأضافت "ينطبق الحظر على كل من الأمتعة المسجلة والمحمولة، وكذلك الشحن الجوي، وسيتم تطبيقه حتى إشعار آخر".
     
وكانت المديرية العامة للطيران المدني اللبناني طلبت في تعميم من شركات الطيران العاملة في مطار بيروت "إبلاغ جميع الركاب المغادرين عبر المطار، بأنه وحتى إشعار آخر يمنع نقل أي جهاز بايجر أو توكي ووكي على متن الطائرة سواء داخل حقيبة السفر أو حقيبة اليد، وكذلك بواسطة الشحن الجوي".

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