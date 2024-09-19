حزب الله يردّ ويقصف مواقع عسكرية...رئيس بلدية مستوطنة المطلة: لم أر شيئاً كهذا من قبل

ردّ حزب الله على الإعتداءات الاسرائيلية بقصف مواقع عسكرية، وأيضاً مستوطنة المطلة بصواريخ ثقيلة من طراز بركان ما تسبب بإصابة جندي، وبإندلاع حرائق كبيرة وأضرار في المباني وبإنقطاع التيار الكهربائي والإتصالات عنها.وقال رئيس بلدية المستوطنة إن الإضرار في المطلة هي الأكبر منذ بداية الحرب، وأضاف: لم أر شيئاً كهذا من قبل.