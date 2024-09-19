بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة أرسلت رسالة الى مجلس الأمن بشأن التحقيقات الأولية: الاجهزة كانت ملغومة قبل وصولها

أوعز وزير الخارجية عبدالله بو حبيب، إلى مندوب لبنان الدائم لدى الأمم المتحدة هادي هاشم، بتقديم شكوى أمام مجلس الأمن ، بعد العدوان الاسرائيلي السيبيراني الذي يرقى الى جريمة حرب على الشعب اللبناني الأعزل، وما خلفه من آلاف الضحايا.



وسيعقد مجلس الأمن جلسة طارئة مساء غد الجمعة، لدرس التطورات في لبنان.



من جهة أخرى، ذكرت وكالة رويترز أن بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة أرسلت رسالة الى مجلس الأمن وفيها أن التحقيقات الأولية التي أجرتها السلطات اللبنانية بخصوص أجهزة الاتصالات اللاسلكية التي انفجرت ، أظهرت أنها كانت ملغومة بمتفجرات قبل وصولها إلى لبنان، وتم تفجيرها عن طريق إرسال رسائل إلكترونية إلى الأجهزة.